11:16

Основатель Amazon Джефф Безос показал двигатель BE-4 для тяжелой ракеты, которую его компания Blue Origin будет использовать для доставки грузов и людей на земную орбиту.

https://twitter.com/JeffBezos/status/838748139964272640

Над двигателем работали четыре года, отмечает CNBC. Его установят на ракету New Glenn, всего для ракеты изготовят семь таких двигателей. По словам Безоса, второй и третий уже почти готовы.

New Glenn будет больше, чем все существующие ракеты-носители. В том числе она будет превосходить по размерам «Сатурн 5» – ракету американской лунно программы, которую использовали в первой высадке человека на Луне в 1969 году.

Новая ракета-носитель – часть пилотируемой программы по доставке на орбиту Земли грузов. В начале марта Безос объявил, что Blue Origin намерена заняться доставкой грузов на Луну.

Для этого компания будет использовать ракеты New Glenn, а также уже существующие ракеты-носители Atlas V.

Также компания Безоса создала и провела испытания ракеты New Shepard, которая поднимается на высоту 100 километров, и которую планируют использовать для космического туризма.