11:07

Силовики проводят обыск в московском Международном центре Рерихов. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-президент центра Александр Стеценко.

«Сейчас здание центра в Малом Знаменском переулке блокировано представителями правоохранителей органов. Спецназ отобрал ключи, идут обыски и изъятия», – рассказал Стеценко.

Он не уточнил, что именно изымается в центре.

Ранее 7 марта Стеценко рассказал, что сотрудников центра вызвали на некий следственный эксперимент. Сейчас, по данным «Интерфакса», в самом музее находится руководство организации, на территории усадьбы также стоит темно-синий фургон. Вход в музей охраняют силовики в масках.

Международный центр Рерихов участвует в судебной тяжбе против Министерства культуры РФ, которое отозвало прокатную лицензию на подготовленный центром фильм «Зов космической эволюции» за пропаганду религиозной идеологии и демонстрацию нацистской символики. В Минкультуры пояснили, что фильм пропагандирует религиозное течение New Age, которое противопоставляется церкви, органам государственной власти и федеральным музеям.

В июне 2016 года в центре по инициативе Минкультуры прошла проверка на экстремизм. Стеценко тогда объяснял эти действия желанием министерства забрать усадьбу Лопухиных, в которой расположен центр.

В Международный центр Рерихов входит музей имени Николая Рериха, который занимается организацией выставок, конференций и культурно-просветительских мероприятий.