Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за за смс о военной технике в городе перед войной в Грузии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Заметка дополняется.
Президент России Владимир Путин помиловал Оксану Севастиди, осужденную за за смс о военной технике в городе перед войной в Грузии. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Заметка дополняется.
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