12:29

Инфляция в феврале 2017 года достигла минимального показателя за все время наблюдения и составила 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В феврале 2016 года инфляция составила 0,6%. В прошлый раз инфляция опускалась до своего минимума в 2012 (0,4%).

Всего за январь-февраль 2017 года цены выросли на 0,8%, а годовая инфляция вследствие этого снизилась до 4,6% с 5%. ЦБ ранее предсказывал, что рост цен в 2017 году замедлится до 4%, с ним соглашался Минэкономразвития.

Экономисты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ отметили, что низкая инфляция в феврале может указывать на «движение к стабильно низкой динамике цен – одному из фундаментальных условий для исполнения финансовых обязательств».

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил о смене «погоды» в российской экономике. Он отметил, что правительству удалось «совладать с инфляцией» и рассказал об ожидаемом росте ВВП на 1–2% по итогам 2017 года.