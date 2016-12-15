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Hyperloop One построила в штате Невада первый участок «трубы» для системы сверхскоростных перевозок, сообщается в блоге компании.

Длина тестового участка – 500 метров, диаметр – 3,3 метра. Он находится недалеко от Лас-Вегаса. Общий вес всех конструкций – больше миллиона килограммов.

https://www.youtube.com/watch?v=HHLNI-m-Xa4

Компания также показала снимки «трубы», пишет The Verge. Как отмечает издание, построенного участка достаточно для первых публичных испытаний Hyperloop, намеченных на первую половину 2017 года.

В мае прошлого года Hyperloop One провела в Неваде тест разгонной системы. Для него построили участок рельсов с двигателем, по которому проехала платформа.

Позднее в том же месяце компания представила частично готовую капсулу, которая будет перевозить пассажиров. Капсулы будут делать из углеродного волокна, которое, как утверждает его производитель, в восемь раз легче алюминия и в десять раз прочнее стальных сплавов.

Материал получил название вибраниум – это вымышленный металл из которого сделан щит Капитана Америки, героя комиксов Marvel.

Предполагается, что скорость передвижения в Hyperloop будет достигать 1200 километров в час. Идея сверхзвуковых перевозок принадлежит американскому изобретателю Илону Маску.