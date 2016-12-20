12:55

Страны Евросоюза не обязаны выдавать гуманитарные визы людям, которые хотят въехать на их территорию с просьбой об убежище. Такое решение вынес суд ЕС, сообщает Associated Press.

По мнению суда, если беженцы будут сами выбирать, где они хотят получить международную защиту, это подорвет систему Евросоюза. В то же время в постановлении подчеркивается, что суды стран-членов ЕС по-прежнему могут свободно выдавать гуманитарные визы в соответствии с национальным законодательством.

Решение Европейского суда было принято после того, как в октябре прошлого года суд Бельгии обязал правительство этой страны выдать гуманитарные визы семье беженцев из Сирии.

Заметка дополняется.