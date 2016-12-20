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В результате обыска в московском Международном центре Рерихов было изъято около 200 экспонатов. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора Музея имени Н.К. Рериха Павел Журавихин, передает РИА Новости.

«Идет разрушение музея, идут обыски. К нам пришли около 70 человек, они изымают более 200 произведений. Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей»,- заявил он.

Сотрудники музея заперты в помещениях, пояснил он. Силовики, в частности, изъяли картину Николая Рериха, которая вскоре должна быть представлена на выставке.

Обыск в центре начался утром 7 марта. Его причина не называлась. Сотрудники центра перегородили выезд с территории и пропускали автомобили только после проверки.

В июне 2016 года центр проверялся на экстремизм. В музее эти действия объяснили желанием Министерства культуры забрать усадьбы Лопухиных, в которой расположен центр.

Центр также судится с Министерством культуры по поводу прокатной лицензии на фильм «Зов космической эволюции». Минкультуры отозвало разрешение на прокат подготовленного центром фильма, объяснив это тем, что он пропагандирует религиозное течение New Age, которое противопоставляется «тьме» в виде церкви, органов государственной власти и федеральных музеев.