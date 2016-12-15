13:17

Администрация президента (АП) не давала рекомендаций губернаторам по поводу поздравлений с 8 Марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я, честно говоря, не думаю, что главы регионов нуждаются в каких-то рекомендациях, тем более с указанием того, в какой форме поздравлять женщин, – цитирует Пескова “Интерфакс”. – Женщин все поздравляют в силу своих способностей, в силу своего креатива».

«Коммерсантъ» ранее сообщил, что АП рекомендовала главам регионов «творчески» подойти к поздравлениям с 8 Марта – например, сделать их в стихах.

Как уточнил Песков, «не может быть просто такого распоряжения. Такое трудно просто себе представить».

Как писал «Коммерсантъ», рекомендацию поздравить женщин в стихах выполнил губернатор Кировской области. В Краснодарском крае решили использовать в поздравлении от имени главы региона технологию дополненной реальности, а губернатор Нижегородской области записал видеоролик в рамках флешмоба «Mannequin Challenge».