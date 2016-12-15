В конце февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным поручил ему завершить программу по сносу хрущевок: «Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить». Для Собянина это будет самый крупный проект за все время на посту мэра: под снос должны попасть около 8000 домов (25 млн кв. м), под переселение – 1,6 млн москвичей. Зато проект такого масштаба можно выгодно использовать на предстоящих выборах. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, с которым поговорил Republic, согласен, что снос хрущевок добавит кандидатам в президенты и мэры предвыборных очков, но напоминает, что бороться с пятиэтажками начали еще при нем. Первая программа по их ликвидации была утверждена в 1999 году и предполагала снос около 1700 домов, из них чуть больше семидесяти стоят до сих пор.

– Вы слышали об одной из самых обсуждаемых инициатив Москвы – о масштабном сносе пятиэтажек, который уже согласовал Владимир Путин? Что об этом думаете?

– Программа абсолютно правильная, я ее и начинал в свое время. Потом она по непонятным причинам прекратилась, а сейчас выдвинута как какая-то новация. Хотя мы, наверное, уже как минимум две трети пятиэтажек за мое время снесли в Москве и хотели продолжать. Я очень рад тому, что власти нашли способ, как это сделать. Эти пятиэтажки надо решительно сносить, главная проблема – найти для этого финансирование. У меня это получалось. Дай бог, чтобы это получилось и у новой власти.

– Как вы думаете, почему свернули вашу программу?

– Много останавливалось в Москве, когда пришел [Сергей] Собянин (это случилось в 2010 году. – Republic.) Считалось, что прежняя власть неправильно действовала. Общий настрой – останавливать все, что было при Лужкове. Очень жалко, что Москва потеряла столько времени на простой.

– Есть версия, что теперь эта программа – часть предвыборной кампании, что переселение москвичей будет использовано на предстоящих президентских выборах и на выборах мэра Москвы. Как думаете?

– Конечно. Любая хозяйственная программа в пользу москвичей, в пользу населения дает дополнительные очки на выборах.

– Какие сложности при таком масштабном сносе домов вы предвидите?

– Деньги. Деньги и отсутствие опыта, прежде всего – в организации взаимодействия со строителями.

– У вас были такие же трудности?

– Конечно. Когда мы начинали эту программу, нам пришлось переселять людей в другие места. Это были места достаточно комфортные, но мы поняли, что пожилое поколение, уже привыкшее к своему месту жизни, к своему району, очень неохотно осваивает какие-то новые транспортные коммуникации, маршруты до магазинов и так далее. Место жизни пожилого человека должно быть более-менее постоянным. И мы нашли – долго и тяжело, между прочим, это происходило – такой способ, который позволил всем переселяемым из пятиэтажек остаться на том месте, где они привыкли жить.

«Надо немножечко быть сдержанней и решать не только свои проблемы – зарабатывать, но и проблемы Москвы и москвичей»

– Что за способ?

– Мы этой темой начали заниматься примерно в 1995 году. Нужно было подготовиться, нужно было найти формулу, которая позволила бы привлечь строителей и исключить бюджетное финансирование, потому что денег не было. Мы нашли формулу, при которой строителям выделяется массив пятиэтажек для работы и свободная площадка, на которой они первым делом должны были строить жилье для переселения. Это первое жилье было конечно намного больше, чем одна пятиэтажка. И мы, таким образом, смогли сделать следующее – и пятиэтажку переселить, и оставить кое-что из новых квартир строителям, чтобы у них окончательно не падали штаны.