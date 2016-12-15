14:21

Экономический кризис в России меньше всего коснулся госслужащих и сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщается в мониторинге экономической ситуации, который проводят специалисты РАНХиГС, ВАВТ и Института Гайдара.

По данным опроса, 58% опрошенных силовиков и военных утверждают, что экономическая ситуация в России за последнее время не изменилась. Так же оценивают положение 57,2% чиновников. При этом 6,5% силовиков и 7,1% чиновников уверены в позитивном развитии экономических показателей.

В целом менее половины опрошенных уверены стабильном положении российской экономики. Так считают 33,3% работников промышленности, 43,7% занятых в сфере строительства, 40,7% работников торговли и 38,1% граждан, работающих в образовании, медицине, культуре и науке.

Авторы исследования отмечают, что представление о масштабах кризиса формируется в зависимости от рода деятельности респондентов. Только 14% силовиков и чиновников считают, что кризис коснулся их в значительной степени, при том, что в остальных группах так думают 25,6% опрошенных. В то же время зарплаты госслужащих и военных растут медленнее, чем в среднем по стране. По данным Росстата, в 2016 году они выросли на 4,4% по сравнению с 2015-м.

Как выяснилось, 6,5% сотрудников силовых структур и 7,1% госслужащих уверены в позитивной динамике экономических показателей. В других категориях от 19,8% до 26,6% утверждают, что экономическое положение заметно ухудшилось. Всего об ухудшении ситуации сообщают 53% респондентов. В опросе принимали участие 1600 человек.