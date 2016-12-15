13:51

Военнослужащий из Тольятти Василий Юрлин, который, вероятно, служил в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», погиб в Сирии. Об этом сообщают активисты группы Conflict Intelligence Team (CIT).

CIT приводит скриншоты комментариев в соцсетях, где о гибели Юрлина сообщает родственница или знакомая военного.

Обстоятельства гибели Юрлина пока неизвестны, известно, что это произошло 20 февраля, похороны должны пройти в Тольятти 8 марта.

В марте CIT также сообщила о гибели при взятии Пальмиры Артема Горбунова. В Минобороны позднее подтвердили эту информацию, Горбунов погиб 2 марта «при отражении попытки прорыва группы боевиков ИГИЛ на позиции сирийских войск, где находились российские военные советники».

О ЧВК «Вагнер», которая отправляет российских наемников в Сирию, СМИ начали писать в 2016 году. Впервые о ЧВК сообщила «Фонтанка», по сведениям издания, за компанией стоит бывший командир отряда спецназа ГРУ Минобороны Дмитрий Уткин с позывным «Вагнер».

В августе 2016 года Sky News сообщил, что за время российской военной операции в Сирии погибли от 500 до 600 наемников.