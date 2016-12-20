14:17

Возможное возвращение в Узбекистан Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) стало причиной раскола в руководстве страны. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, против возобновления сотрудничества с ЕБРР выступил глава Службы национальной безопасности Узбекистана Рустам Иноятов.

Также он не поддерживает экономические реформы, которые хотел бы провести президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Мирзиеев пытается показать Западу, что он реформатор, особенно в экономическом и финансовом секторе. Но Иноятов занял противоположную позицию», – сказал дипломатический источник Reuters.

В октябре 2016 года Reuters писало, что Мирзиеев, который тогда еще был кандидатом на пост президента, – не станет самостоятельной фигурой. Ему придется делить власть с Иноятовым и премьер-министром Узбекистана Рустамом Азимовым.

Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана 5 декабря. Как отмечает Reuters, Азимова также видели как реформатора, но ход его решениям, например, касающихся валюты Узбекистана, также не дает Иноятов.

Источники агентства заметили, что между Азимовым, Иноятовым и Мирзиеевым нередко возникают разногласия, поэтому процесс принятия решений проходит «беспокойно» и часто имеет непредсказуемый результат.

Представители Мирзиеева не ответили на запрос Reuters. Общение Азимова и Иноятова с зарубежными СМИ осуществляется через МИД Узбекистана, в котором также не ответили на запрос агентства.

Заметка дополняется.