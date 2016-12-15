Предприниматели скоро будут обязаны перейти на новый тип кассовых аппаратов, вместо ленты оборудованных специальными электронными накопителями, которые будут передавать данные об операциях в ФНС. Но переход оказался проблемой. Как заявил сегодня в Госдуме депутат Андрей Луговой, предприниматели вынуждены переплачивать при покупке нового оборудования в десять раз. Дело в том, что в России соответствующий сертификат ФСБ получил пока только один производитель фискальных накопителей. «Какая-то группа лиц за счет правильных решений, которые мы приняли, обогащается. Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», – цитирует Лугового РБК. Всего в России 1,6–2,2 млн касс, каждая из которых должна быть оборудована накопителем, писал ранее РБК, цена накопителя сейчас составляет 8000 рублей, сказал сегодня Луговой.

В 2009 году произошла похожая ситуация. Тогда предприниматели завалили сайт президента жалобами. Что возмутило бизнес? Еще в 2004 году стали обязательными новые кассовые аппараты со специальной контрольной лентой (ЭКЛЗ), она фиксировала количество чеков. Но лицензия ФСБ, необходимая для производства такой ленты, была выдана только одна. Соответственно, производитель мог назначать любую цену – и к 2009 году взвинтил ее почти вдвое. По данным «Ведомостей», других заявок на лицензию никто не подавал. Федеральная антимонопольная служба тогда провела расследование и подтвердила монопольное положение производителя.

Удивительно, но сейчас в скандале оказались замешаны одни и те же компании, что и восемь лет назад. А их бенефициары могут быть связаны с банком, который обвиняли в незаконном выводе средств за рубеж.