14:41

Кремль собирается предложить бывшему спикеру Госдумы Борису Грызлову возглавить фонд, который займется региональными выборами, передает РБК со ссылкой на источники.

Фонд займется аналитическим сопровождением выборов, мониторингом и консультациями. Его будет курировать замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, который до этого работал в «Росатоме» в одно время с Грызловым. При этом подчеркивается, что точного решения о создании фонда и назначении Грызлова на данный момент нет.

Источники отмечают, что с приходом в Администрацию президента Сергея Кириенко отношение к Грызлову заметно изменилось. «Если раньше (при Володине) его фамилия вообще не упоминалась, то сейчас довольно часто стали звучать разговоры в контексте возможного взаимодействия с ним», – рассказал собеседник издания.

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