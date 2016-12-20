14:41

Кремль собирается предложить бывшему спикеру Госдумы Борису Грызлову возглавить фонд, который займется региональными выборами, передает РБК со ссылкой на источники.

Фонд займется аналитическим сопровождением выборов, мониторингом и консультациями. Его будет курировать замначальника Управления внутренней политики Кремля Александр Харичев, который до этого работал в «Росатоме» в одно время с Грызловым. При этом подчеркивается, что точного решения о создании фонда и назначении Грызлова на данный момент нет.

Источники отмечают, что с приходом в Администрацию президента Сергея Кириенко отношение к Грызлову заметно изменилось. «Если раньше (при Володине) его фамилия вообще не упоминалась, то сейчас довольно часто стали звучать разговоры в контексте возможного взаимодействия с ним», – рассказал собеседник издания.

Борис Грызлов возглавлял МВД с 2001 по 2003 год. После этого он был избран спикером Государственной думы четвертого и пятого созывов. В 2011 году Грызлов отказался от мандата депутата в Думе шестого созыва. Позднее стал председателем наблюдательного совета «Росатома» и вошел в контактную группу по урегулированию ситуации на Украине. В декабре 2016 года стал председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение».