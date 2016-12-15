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Сбербанк России с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР во всех своих отделениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

«С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа, удостоверяющего личность, новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка», – рассказали в Сбербанке.

7 марта РБК сообщило, что российские банки отказываются обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных республик. Издание опросило представителей банков из топ-30, никто из них не выразил готовность обслуживать жителей Донбасса.

Как заявили в call-центре Сбербанка, ДНР и ЛНР «являются самопровозглашенными республиками и не признаны Россией и международным сообществом как отдельные государства», поэтому документы таких клиентов не принимают. В то же время официальный представитель банка добавил, что обслуживание представителей ДНР и ЛНР начнется «в ближайшие дни».

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании в России паспортов самопровозглашенных Донецкой и и Луганской народных республик. Россия будет признавать паспорта жителей Донбасса до урегулирования ситуации в регионе, подчеркивалось в указе. Украина заявила, что документ означает выход Москвы из Минских соглашений.