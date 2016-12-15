15:42

Социальная сеть LinkedIn не сможет возобновить работу в России. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

На момент публикации новости сайт ведомства был недоступен, как передает ТАСС, Роскомнадзор сообщил, что LinkedIn «не готова устранить нарушения российского законодательства». Речь идет о том, чтобы хранить данные пользователей на территории России.

В твиттере РКН ссылка на сообщение о социальной сети сопровождается комментарием R.I.P (rest in peace – покойся с миром).

https://twitter.com/roscomnadzor/status/839089103366934528

По словам вице-президента LinkedIn Эриэла Экстина, компания встречалась с Роскмонадзором в декабре. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в РФ», – сказал Экстин.

В январе представители компании говорили, что соцсеть хотела бы вернуться на российский рынок и ведет переговоры с правительством страны.

Мосгорсуд разрешил заблокировать LinkedIn в России в ноябре 2016 года, признав законным решение Таганского суда Москвы. С требованием о блокировке обратился РКН, который утверждает, что соцсеть собирает и передает данные российских пользователей без их согласия.