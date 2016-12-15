16:23

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «перехватила» Крым во время президентства Барака Обамы. Об этом он написал в твиттере.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/839101660886614016

Восемь лет Россия «давила» президента Обаму, становилась сильнее и сильнее, перехватила Крым и увеличила количество ракет. Слабость [Барака Обамы]! – заявил он.

15 февраля Трамп назвал «захватом» присоединение Крыма и заявил, что Обама был слишком мягок с Россией. Источники Financial Times в Кремле позднее сообщили, что позиция Трампа о России изменилась из-за ведущейся в западных СМИ кампании против России. Публикации СМИ якобы отвратили его от совершения «нового старта» в отношениях с Россией.

Позднее Bloomberg и журналист Константин Эггерт узнали, что российским государственным СМИ приказали прекратить хвалить Трампа и «подобострастно» о нем говорить. По данным Эггерта, инструкция журналистам заключалась в том, что «Трампа больше нет». Спустя несколько дней после этого «Дождь», ссылаясь на данные «Медиалогии», отметил резкое сокращение упоминаний Трампа в эфирах Первого канала, «России 1» и НТВ.

Также сообщалось, что для президента РФ Владимира Путин был подготовлен психологический портрет Трампа перед их первой встречей. В Кремле это отвергли.