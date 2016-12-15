16:45

Активист Ильдар Дадин, которому отменили приговор за многократные нарушения на митингах, решил добиться компенсации за незаконное преследование. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ксения Костромина.

«Мы сегодня решили, что будем добиваться реабилитации и компенсации за незаконное уголовное преследование», – отметила юрист.

Она напомнила, что защита Дадина подавала в ЕСПЧ срочную жалобу на содержание активиста в колонии после решения президиума Верховного суда о его освобождении. По словам Костроминой, будет также подана жалоба в подмосковный суд.

Ильдар Дадин вышел на свободу 26 февраля, его приговор был отменен решением президиума Верховного суда 22 февраля. Это произошло после того, как Конституционный суд признал уголовную ответственность по данной статье противоречащей Конституции.

Активист получил три года колонии в конце 2015 года по статье о неоднократных нарушениях на митингах (статья 212.1 УК РФ). Позже срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки в карельской колонии №7. По итогам проверки в СК и ФСИН заявили, что его слова не подтвердились. Однако 22 февраля Генпрокуратура отменила отказ в возбуждении дела о пытках в колонии и отправила материалы дела на дополнительную проверку.