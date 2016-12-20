16:56

Бывший руководитель главного следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко, проходящий свидетелем по делу Шакро Молодого, устроился на работу в «Роснефть».

Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости. По данным агентства, Крамаренко работает в правовом отделе нефтяной компании. В пресс-службе «Роснефти» не прокомментировали эту информацию.

Крамаренко уволился из СК в середине 2016 года. Это произошло после того, как на нескольких высокопоставленных сотрудников ведомство завели дело о взятке от «вора в законе» Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой.

Вместе с Крамаренко уволился его заместитель Александр Хурцилав, а также следователь по особо важным делам Андрей Бычков.

В июле прошлого года ФСБ задержала замглавы московского управления СК Дениса Никандрова, руководителя собственной безопасности СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники СК за взятку в $1 млн планировали освободить Шакро Молодого от уголовной ответственности. Дело, которое находилось в производстве ГСУ СКР, передали в ЦАО, где его, по данным ФСБ, начали разваливать.

Шакро Молодого арестовали в июле 2016 года по делу о перестрелке на Рочдельской. Его обвинили в вымогательстве 8 млн рублей, позднее к этому добавили статью о создании преступного сообщества.