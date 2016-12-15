Это стереотип, но невозможно ничего с ним поделать: весной нам хочется чего-то нового, приятного и – в целом – побольше счастья, поменьше стресса. Редакторы американского журнала об активном образе жизни Outside составили небольшой сборник советов о «секрете счастья» на основе личного опыта самих журналистов и рекомендаций специалистов.

1. Избавьтесь от хлама

Такова общая черта большинства людей – иметь больше вещей, чем нужно и даже чем хочется. Даже те, кто сознательно старается не обрастать хламом, все равно хранят что-нибудь «на всякий случай», потому что «а вдруг понадобится». Хранение и попытки избавиться от ненужного становятся источниками стресса. Пару лет назад в США и других странах стала бестселлером книга «The Life-Changing Magic of Tidying Up» японки Мари Кондо, посвященная как раз этой проблеме: как организовать свой вещественный багаж, чтобы стать счастливее. Журналист Кристофер Киз попробовал следовать методу Кондо и рассказывает, что из этого вышло.