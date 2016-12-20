Все чаще активными ньюсмейкерами в России становятся женщины, готовые более эмоционально и даже агрессивно защищать политическую систему и своего национального лидера. Особую роль женщин отмечают и многие западные журналисты, – в их понимании, путинский режим отводит слабому полу привилегированное место, делая даже ставку на женскую политическую, в каком-то смысле провокативную, поддержку. Зачем Кремлю православные красавицы в Госдуме, танцующие «Калинку» пресс-секретари и читающие дамам стихи несчастные губернаторы?