19:00

Количество ресурсов теневого сегмента интернета (dark web) за год сократилось на 80–85%, сообщается в исследовании проекта OnionScan.

В апреле 2016 года в сети Tor насчитывалось около 30 тысяч ресурсов. OnionScan выяснил, что к началу марта 2017 года онлайн находилось только 4 400 сайтов, то есть 15–20%.

Авторы исследования связывают снижение числа ресурсов с февральской хакерской атакой на крупный хостинг Freedom Hosting II.

Кроме того, по мнению OnionScan, это может быть связано с внезапным прекращением работы популярного в даркнете почтового сервиса Sigaint.

Как отмечает Gizmodo, теневой сегмент интернета может сокращаться еще и потому, что доступ к нему через такие инструменты как Tor сложнее, чем с помощью обычных средств.

Заметка дополняется.