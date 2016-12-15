19:23

«Почта России» запустит пилотный проект по доставке продуктов питания через каталоги, которые будут распространяться по отделениям почтовой сети. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя пресс-службы «Почты России».

Доставлять продукты начнут в третьем квартале 2017 года на Урале или в Сибири. Как подчеркивают в организации, проект в первую очередь рассчитан на жителей села, у которых нет доступа к большому ассортименту продуктов.

«Почта России» не планирует закупать продукцию самостоятельно. Партнером программы станет одна из крупных розничных сетей, в обязанности которой будет входить сбор, упаковка и маркировка заказа, а также передача его в логистику.

По словам источника РБК, предложение о партнерстве уже получили ГК «Дикси», «Лента» и «Метро кэш энд керри». В «Дикси» пока не приняли окончательного решения, представители «Ленты» от комментариев отказались, пишет издание.

В октябре 2016 года «Почта России» запустила торговую площадку «Почтамаркет», объединившую интернет-магазин и торговлю через бумажные каталоги. Партнерами проекта в том числе стали компании «Отто Групп Россия», «Дочки-сыночки», издательство «Эксмо» и гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket. Клиенты «Почтамаркета» могут заказать доставку одежды, косметики, детских игрушек, бытовой техники и других товаров.