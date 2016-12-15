20:34

Вице-президент и глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, инициатор ареста Алексея Улюкаева, покинул свой пост. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в госкомпании и ФСБ.

Причина, по которой он был уволен с должности, не уточняется.

Феоктистов возглавил службу безопасности «Роснефти» в сентябре 2016 года. До этого он был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это подразделение занималось наиболее громкими уголовными делами в России, напоминает «Новая». В их числе арест бывших губернаторов Никиты Белых и Александра Хорошавина, а также бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова.

В ночь на 15 ноября 2016 года стало известно об аресте главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева по обвинению в получении взятки. Сообщалось, что оперативные действия в отношении министра велись по инициативе и при личном участии Феоктистова.

Позже стало известно, что на встрече, после которой задержан Улюкаев, присутствовал также глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Заметка дополняется.