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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещал министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, что Вашингтон не отменит санкции в отношении России, пока та не прекратит «оккупацию» Крыма и Донбасса. Об этом сообщает украинский МИД.

Главы внешнеполитических ведомств провели встречу, после которой Климкин выступил в Конгрессе США с просьбой выделить средства на поддержку Киева. Глава украинского МИДа также поблагодарил Вашингтон за солидарность «в борьбе Украины против агрессии России».

Как утверждает Климкин, Тиллерсон заявил о поддержке Киева. Он заверил своего украинского коллегу, что ограничения в отношении России будут сняты лишь после выполнения минских договоренностей.

В начале января Рекс Тиллерсон, отвечая на вопросы об антироссийских санкциях, заметил, что Россия должна нести ответственность за свои поступки.

2 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «бояться» отмены санкций не стоит. Он добавил, что «никто их не отменит».