02:14

В американском штате Миссисипи товарный поезд столкнулся с рейсовым автобусом, сообщает местное телевидение WLOX.

Власти штата подтвердили гибель четырех человек. Еще 35 человек получили ранения.

Автобус ехал из города Остин, штат Техас. В нем находились около 50 пассажиров, большинство из них – пожилые люди.

Очевидец происшествия сообщил, что автобус застрял на переезде из-за высокого подъема путей. Однако глава местной полиции Джон Миллер эту информацию не подтвердил. Официально причины аварии пока не называются.