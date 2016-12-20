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Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркидо заявил, что Россия заслуживает «автоматического» принятия в организацию. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом Бакиндо ответил на заявление министра энергетики РФ Александра Новака об отсутствии у России планов по вступлению в организацию стран экспортеров-нефти.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи – в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК», – отметил генсек.

Россия не входит в состав ОПЕК, однако c 1998 года является наблюдателем в организации.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны, в том числе Россия, также подписали соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.