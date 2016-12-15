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Правительство американского штата Гавайи заявило в федеральном суде о намерении добиваться временного запрета на реализацию нового президентского указа о мигрантах. Об этом сообщает СNN.

Власти штата обратились к судье с просьбой «уплотнить» расписание заседаний по делу, чтобы процесс удалось завершить до вступления указа в силу.

Гавайи ранее подавали в суд против изначального указа Трампа о мигрантах. Однако иск тогда не успели рассмотреть, потому что к началу процесса суд в Сиэтле уже заблокировал действие документа после обращения штатов Вашингтон и Миннесота.

Дональд Трамп подписал пересмотренный указ о мигрантах 6 марта. Из списка стран, гражданам которых временно запрещается въезд в США, был исключен Иран.

Новый документ вступает в силу с 16 марта. По нему, сроки запрета на въезд и ограничений на прием беженцев остались без изменений – 90 дней и 120 дней соответственно. Однако указ не распространяется на тех, у кого уже имеются действующие американские визы или виды на жительство.