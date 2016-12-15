Сервис знакомств Tinder запустил секретную версию приложения, сообщает TechCrunch.
Доступ к платформе под названием Tinder Select получили руководители компаний, супермодели и другие «гипер привлекательные» и «элитные» пользователи, отмечает издание.
Как именно рассылаются приглашения в Tinder Select, не совсем ясно, пишет TechCrunch. Часть пользователей могут дать доступ к секретной версии другим людям.
Однако те, кто получил такую возможность, не могут разрешать приглашенным делать то же самое.
В Tinder подтвердили Mashable, что начали тестирование секретной версии, но отказались от дальнейших комментариев.
Приложение Tinder было создано в 2012 году, его популярность начала расти в 2014 году.