08:23

Сервис знакомств Tinder запустил секретную версию приложения, сообщает TechCrunch.

Доступ к платформе под названием Tinder Select получили руководители компаний, супермодели и другие «гипер привлекательные» и «элитные» пользователи, отмечает издание.

Как именно рассылаются приглашения в Tinder Select, не совсем ясно, пишет TechCrunch. Часть пользователей могут дать доступ к секретной версии другим людям.

Однако те, кто получил такую возможность, не могут разрешать приглашенным делать то же самое.

В Tinder подтвердили Mashable, что начали тестирование секретной версии, но отказались от дальнейших комментариев.

Приложение Tinder было создано в 2012 году, его популярность начала расти в 2014 году.