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Авиастроительная корпорация Airbus представила концепцию летающего автомобиля, сообщает The Verge.

Концепт представляет собой сочетание квадрокоптера и автомобиля, он получил название Pop.Up.

https://www.youtube.com/watch?v=GlpkHcHQqwc

Предполагается, что транспортное средство будет оснащено системой искусственного интеллекта, который будет выбирать наиболее оптимальный маршрут.

Что касается технических характеристик, то Pop.Up сможет взлетать вертикально и так же приземляться, работать машина будет на электрическом двигателе без вредных выбросов.