Авиастроительная корпорация Airbus представила концепцию летающего автомобиля, сообщает The Verge.
Концепт представляет собой сочетание квадрокоптера и автомобиля, он получил название Pop.Up.
https://www.youtube.com/watch?v=GlpkHcHQqwc
Предполагается, что транспортное средство будет оснащено системой искусственного интеллекта, который будет выбирать наиболее оптимальный маршрут.
Что касается технических характеристик, то Pop.Up сможет взлетать вертикально и так же приземляться, работать машина будет на электрическом двигателе без вредных выбросов.