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Бывший президент США Барак Обама «пришел в ярость» после обвинений Дональда Трампа в прослушке телефонов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к Обаме источники.

По словам собседеников газеты, Обама расценил слова Трампа как очень оскорбительные для него. Однако бывший глава государства не намерен публично отвечать на них.

Действующий президент США в марте обвинил Обаму в прослушивании его телефонов в Trump Tower. По словам Трампа, это делалось во время избирательной кампании в 2016 году.

Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис отверг эти обвинения, уточнив, что администрация Обамы никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста.

По словам Люьиса, сотрудники Белого дома или Барак Обама не отдавали приказов о слежке за каким-либо гражданином США, в том числе за Трампом.

Как сообщила The New York Times, директор ФБР Джеймс Коми обращался в американский Минюст с просьбой публично опровергнуть заявление президента страны Дональда Трампа о прослушке его разговоров администрацией Обамы. В министерстве на просьбу Коми не отреагировали.