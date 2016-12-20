10:16

Аэрокосмическая компания Blue Origin Джеффа Безоса (основатель Amazon) заключила первый контракт на запуск спутников, сообщил Безос в своем твиттере.

Первым клиентом Blue Origin стал французский оператор спутниковой связи Eutelsat. Как уточнил Безос, речь идет о запусках на тяжелой ракете New Glenn.

https://www.youtube.com/watch?v=BTEhohh6eYk

Безос 7 марта показал первый готовый двигатель для New Glenn. Всего на ракете будет семь двигателей BE-4, сама ракета будет превосходить по размерам все существующие ракеты-носители.

https://twitter.com/JeffBezos/status/838748973598900225

Как и используемая SpaceX ракета Falcon 9, носитель New Glenn будет многоразовым. В планах Blue Origin доставлять грузы на орбиту Земли, а также на Луну.