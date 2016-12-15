12:06

За попытку вывесить баннер у Кремля в Москве задержали двух феминисток, сообщила «ОВД-инфо» активистка Елена Безрукова.

Художник Катрин Ненашева в фейсбуке сообщает, что также задержан фотограф «Новой газеты».

https://www.facebook.com/katrin.nenasheva/posts/1846019852319107

Как позднее позднее уточнило «ОВД-инфо», задержаны активистки Елена Тищенко, Александра Орлова, Марина Тимофеева, Леда Гарина, фотограф Аркман Арден и корреспонденты «Новой газеты» Елена Костюченко и Анна Артемьева.

Всех задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

«Дождь» передает, что кроме баннера «200 лет мужчины у власти. Долой!» участники акции принесли плакаты «Нас большинство», «Женщину – в президенты». Сколько всего активисток пришли к Кремлю, не сообщается.