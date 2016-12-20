13:09

Телеканал CNN открыл подразделение виртуальной реальности – CNNVR. Об этом сообщается в блоге телеканала.

Корреспонденты нового подразделения будут работать в 12 городах мира, включая Нью-Йорк, Дубай, Йоханнесбург, Пекин и Токио.

Они будут освещать самые важные события с помощью видео 360 градусов, которое можно смотреть как на мобильных устройствах или компьютерах, так и с помощью гарнитур виртуальной реальности (VR).

CNN отмечает, что экспериментировал с VR в течение последнего года. В соответствующем разделе на сайте телеканала выложено несколько сюжетов, в том числе из Алеппо.