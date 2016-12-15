14:21

Всех задержанных на акции феминисток у Кремля отпустили из полиции, сообщает «ОВД-Инфо».

Протоколы о нарушении на них не составляли, полицейские провели с задержанными профилактическую беседу, уточняет проект.

Днем 8 марта были задержаны семь человек, в том числе две журналистки «Новой газеты» и фотограф издания.

Активистки перед задержанием вывесили баннер «200 лет мужчины у власти. Долой!», также девушки стояли с плакатами «Нас большинство», «Женщину – в президенты».

Нескольким из них удалось забраться на одну из башен Кремля, вывесить еще один баннер и зажечь там файеры.

https://twitter.com/unkn0wnerror/status/839425523767980032