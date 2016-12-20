00:55

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США отклонила заявку на регистрацию первого биржевого фонда (ETF) биткоинов. Это следует из официального заявления SEC.

Комиссия ссылается на один из пунктов американского закона о торговле ценными бумагами, который, среди прочего, требует, чтобы правила национальной биржи ценных бумаг не допускали «мошеннические и манипулятивные действия и практики» и защищали инвесторов.

Рынки биткоина, по мнению SEC, не регулируются должным образом и, соответственно, комиссия не может признать криптовалюту устойчивым к мошенничеству и манипулированию активом.

После принятия решения курс биткоина резко упал и дошел до $1056, после чего начал восстанавливаться, и по состоянию на 1:10 мск торгуется по цене $1105, хотя в преддверии решения 10 марта подскочил на $120 до $1327.

Заявку на ETF подавали братья Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы, которые создали инвестиционный биткоин-фонд Winklevoss Bitcoin Trust в 2013 году, в 2015 фонд допустили к листингу Nasdaq.

Создание биржи, полагают Уинклвоссы, позволило бы криптовалюте «играть по тем же правилам, что и признанному финансовому сектору».

Решения SEC также ждут еще несколько биткоин-фондов, передает Coinspot. Это Solidx Bitcoin Trust, решение по которому ожидается в конце марта, и Bitcoin Investment Trust.

Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы – выпускники Гарварда, будучи студентами, они придумали социальную сеть ConnectU, для работы над которой привлекли Марка Цукерберга. После запуска в 2004 году фейсбука братья подали на Цукерберга в суд, обвинив его в краже кода.

В 2008 году судебное разбирательство закончилось закрытым соглашением, в 2010 году стало известно, что Уинклвоссы получили по нему $65 млн.