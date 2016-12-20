17:32

Гражданская гвардия Испании обнаружила тайник баскской группировки ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna, «Страна басков и свобода»), сообщается на сайте испанского МВД.

В схроне в городе Ирун найдены семь канистр со взрывчаткой. По предварительным данным, тайник не использовался участниками ЭТА в последнее время. Террриторию вокруг тайника оцепили.

ЭТА выступает за независимость Страны басков. Организация была создана в 1959 году, за время ее деятельности из-за устроенных группировкой терактов погибли больше 800 человек.

В 2006 году ЭТА объявила об отказе от терроризма, однако единичные теракты происходили и после этого заявления. В 2010 году организация повторно отказалась от вооруженной борьбы.

В 2008 году был задержан один из лидеров ЭТА Хавьер Лопес-Пенья. Считалось, что он отвечает в организации за подготовку терактов. Пенья умер во Франции в 2013 году.