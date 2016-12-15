20:30

В США началось федеральное расследование после публикации проектом WikiLeaks документов из ЦРУ, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Телеканал уточняет, что совместную проверку проводят Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР). Спецслужбы должны выяснить, каким конкретно образом данные попали к WikiLeaks – непосредственно от работника ведомства или через посредника.

Опубликованная информация «в основном» подлинная, но нельзя с уверенностью говорить, что некоторые из документов не были изменены, отметили чиновники.

Источники также подчеркнули, что «одна из самых больших забот» федерального правительства – возможное обнародование WikiLeaks «опасного» компьютерного кода, с помощью которого проводятся операции (киберразведки), так как им могут воспользоваться другие хакеры и устроить «хаос за рубежом». Тем не менее собранные спецслужбой данные против «зарубежных целей» легальны, добавили собеседники CNN.

Wikileaks 7 марта начала публикацию документов из ЦРУ под кодовым названием Vault 7. В них идет речь об операциях Центра киберразведки в составе спецслужбы. Отмечалось, что ЦРУ использует для прослушки пять серверов с названием «Карманный Путин».

По утверждению организации, это крупнейшая утечка данных разведки. В первой части публикации – почти девять тысяч документов.

Как пишет WikiLeaks, из них следует, что в «хакерском дивизионе» ЦРУ работает больше 5 тысяч человек. Они занимаются созданием систем взлома и слежки.