8 марта, 22:57

Компания Google приобрела сервис Kaggle для исследователей машинного обучения, пишет TechCrunch.

Детали сделки не разглашаются.

Как отмечает издание, благодаря сотням тысяч зарегистрированных на платформе специалистов в области анализа данных Google сможет сразу же «расширить охват» в развитии искусственного интеллекта, что особенно актуально, так как компания конкурирует с Amazon в сфере облачных вычислений. Более того, покупка поможет «укрепить» бренд Google в сообществе исследователей баз данных.

Также сообщается, что Kaggle – основная платформа для проведения соревнований в области машинного обучения и анализа данных.

Сервис был основан в 2010 году, с его помощью исследователи могут опробовать свои модели анализа данных на каких-либо задачах. По данным Crunchbase, за семь лет платформа привлекла $12,5 млн инвестиций от фондов и частных инвесторов, включая совладельца Mail.Ru Group Юрия Мильнера.