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Неандертальцы намеренно питались имеющими болеутоляющий эффект растениями. Об этом сообщается в исследовании группы ученых в журнале Nature.

В группу преимущественно вошли специалисты из Австралии и Германии. Исследователи изучили пять групп неандертальцев, живших на территории современной Европы 42–50 тысяч лет назад – по две из Испании и Бельгии и одну из Италии.

Проведя генетический анализ зубного налета группы из Испании, ученые выяснили, что один из них, страдая от абсцесса зуба и расстройства желудка, лечил себя, используя растения, имеющие такой же болеутоляющий ингредиент, как и аспирин. Кроме того, они обнаружили в налете ДНК пеницилла – природного антибиотика.

Ученые также установили, что разные группы неандертальцев питались по-разному. Жившие в Бельгии в основном ели мясо, включая шерстистых носорогов (вымерли 8–14 тысяч лет назад) и овец, а в Испании, неандертальцы, наоборот, были на «вегетарианской диете» и питались грибами и орехами.