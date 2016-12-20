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Группа морских пехотинцев США прибыла в Сирию с кораблей на Ближнем Востоке для «битвы за Ракку», пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация Трампа «обдумывает» план возвращения Ракки (неформальной столицы ИГИЛ), который включает в себя увеличение количества войск сил специального назначения США и вертолетных атак.

Пехотинцы, в свою очередь, будут обеспечивать артиллерийскую поддержку, а часть из них -безопасность во время передачи боеприпасов. Сколько конкретно военнослужащих перебросили в Сирию – не уточняется.

Один из собеседников также отметил, что переброска морской пехоты не является следствием требования президента США Дональда Трампа разработать новый план противодействия «Исламскому государству», который уже «некоторое время выполняется».

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию, сославшись на соображения безопасности.

В середине февраля CNN сообщал, что в США рассматривают возможность переброски в Сирию сухопотных войск. Отмечалось также, что в Сирии действуют 500 американских спецназовцев, которые обучают и консультируют подразделения, воюющие против террористов.

Ранее Трамп распорядился в течение месяца подготовить план по борьбе с ИГИЛ. Позже стало известно, что команда Трампа раскритиковала план администрации Обамы по нападению на Ракку.