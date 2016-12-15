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Арестованный по подозрению в получении взятки в размере $50 тысяч бывший старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК Александр Сорокин признал вину, пишет «Коммерсантъ».

Против Сорокина ранее было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). Отмечается, что изначально он отрицал вину, но позже «изменил свою позицию».

Сорокин расследовал уголовное дело о выводе 2,3 млрд руб. из банка «БФГ-Кредит» (в котором средства держали, среди прочих, «Первый канал. Всемирная сеть» и ВГТРК) накануне отзыва у него лицензии. По данным следствия, деньги из банка выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам.

Свидетелем по делу о выводе средств проходит владевшая 19,5% акций банка Тамара Хорошилова. Как уточняет газета, она настаивает, что из кредитного учреждения также похитили ее личные, размещенные на валютном депозите $44 млн.

По информации издания, «не исключено», что Хорошилова именно поэтому ранее хотела изменить свой процессуальный статус и стать потерпевшей. С этой просьбой она обратилась к Сорокину, который несколько раз встречался с ее адвокатом, и после переговоров стороны договорились, что следователь сделает это за $100 тысяч, причем Сорокин просил передать все деньги сразу.

У Хорошиловой таких средств не было, и, как пишет «Коммерсантъ», «в итоге свидетель решила, что ее хотят обмануть, и написала заявление в ФСБ», после чего переговоры шли «уже под контролем оперативников». В результате следователь согласился получать сумму частями и был задержан, когда во время личной встречи представитель Хорошиловой передавал ему деньги.

Издание уточняет, что адвокат бывшего акционера записывал все разговоры со следователем, и «во многом на этих записях сейчас и базируется обвинение».

В розыске также находится бывший председатель правления банка Павел Дойнов, которому вменяется статья 160 УК РФ (растрата), добавляет «Коммерсантъ».

Сорокина арестовали в начале декабря 2016 года.