05:30

Совет директоров входящей в состав «Реновы» компании «Т плюс» 10 марта назначит и.о. генерального директора председателя правительства Свердловской области в 2012–2016 годах Дениса Паслера, узнал «Коммерсанть».

По информации источников газеты, Паслер – «единственный кандидат», в то время как пост гендиректора компании сохранит арестованный ранее по делу о взятках властям республики Коми Борис Вайнзихер. Связаться с Паслером «Коммерсанту» не удалось.

Издание отмечает, что на новом посту Паслер должен будет, среди прочего, увеличить показатель EBITDA на 20–25 млрд к 2020 году и «выровнять непростые отношения с регионами». Паслер «умеет работать с госорганами» и будет «кризис-менеджером» в сложившейся для компании ситуации, уточняют собеседники «Коммерсанта».

До назначения в 2012 году на пост главы правительства Свердловской области Денис Паслер уже работал в структурах главы «Реновы» Виктора Вексельберга, в частности – во владевшем газораспределительными сетями в регионе «Газэксе» и связанном с ним «Екатеринбурггазе».

Ранее управлявшие компанией Андрей Вагнер и Кирилл Александров вернутся на свои прежние должности – первого заместителя гендиректора и заместителя гендиректора по корпоративному управлению соответственно.

В начале февраля стало известно об аресте имущества Вайнзихера на сумму более $2,2 млн и продлении его ареста на три месяца. Другой обвиняемый по делу о взятках – совладелец «Реновы» Евгений Ольховик – также находится под стражей, еще один бывший сотрудник «Реновы» Михаил Слободин, который на момент возбуждения дела работал гендиректором «Билайна», находится в розыске.

Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года. По версии следствия, руководство «Т Плюс» и ее материнской «Реновы» давало взятки руководству Коми и бывшему губернатору республики Вячеславу Гайзеру, чтобы получить право устанавливать высокие тарифы на электроэнергию и не инвестировать в электросети.