06:09

Министерство внутренних дел США объявило о планах сдать в аренду 73 млн акров (295,4 тысяч квадратных километров) шельфа в Мексиканском заливе для разработки нефтяных и газовых месторождений. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Открытие большого количества федеральных земель и вод для бурения нефтяных и газовых скважин – основа плана президента Трампа по энергетической независимости Соединенных Штатов», – заявил глава министерства Райан Зинке.

Из сообщения также следует, что 13,725 участков будут доступны для аренды с 16 августа 2017 года. Участки расположены вдоль побережья штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида.

В результате разработки новых месторождений в ведомстве рассчитывают получить от 0,2 до 1,1 млрд баррелей нефти и от 0,5 до 4,4 трлн кубических футов газа.