07:37

Граждане России Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин признали свою вину по делу о незаконном экспорте из США секретных технологий, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы из базы данных судебной системы.

Из документов следует, что «обвиняемые согласились признать себя виновными», а суд счел их заявление «осознанным и добровольным». Приговоры россиянам огласят 11 апреля 2017 года, до этого они будут находиться под стражей.

ТАСС уточняет, что прежде им вменяли «сговор с целью приобрести технологически новейшую микроэлектронику у производителей и поставщиков в США» для дальнейшего экспорта этого товара в Россию, но в новом обвинении «фигурирует только один пункт, и формулировки звучат мягче».

Карпенко и Крутилина арестовали в октябре 2016 года. По версии следствия, россияне вступили в сговор с гражданином США и зарегистрировали две компании, получавшие от местных поставщиков микроэлектронику передовых военных и спутниковых технологий. В Минюсте США отмечали, что эти технологии могут подорвать национальную безопасность страны.

Сообщалось, что фигурантам дело грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн.