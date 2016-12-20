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«У меня ощущение, что я попал в семейную разборку у либералов, но в этой разборке я крайний», – так депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков отреагировал на новость о возможной поддержке его кандидатуры на выборах мэра Москвы в 2018 году Алексеем Навальным. Навальный заговорил о Клычкове, отвечая на вопрос уфимских журналистов, будет ли он поддерживать Дмитрия Гудкова, уже заявившего о намерении выдвигаться в московские мэры и о желании стать единым оппозиционным кандидатом. Кампанией Гудкова, как известно, занимается Максим Кац, когда-то сотрудничавший с Навальным и давно поссорившийся и персонально с ним, и со всей его командой, традиционно придерживающейся самой жесткой партийной дисциплины. Но формулировка «не буду поддерживать Гудкова, у него Кац», вероятно, прозвучала бы странно, и поэтому Навальный предпочел заговорить о коммунисте Клычкове как об оппозиционере, имеющем наибольшие шансы на успешное противостояние с Сергеем Собяниным. Клычков все понял правильно – это пока действительно больше похоже на семейный конфликт, чем на желание сотрудничать именно с ним. Но в любом случае это интересная новость – готовность Навального поддерживать кандидата от КПРФ, то есть возвращаться к прогремевшей в 2011 году, но не доказавшей свою эффективность в долгой перспективе тактике «голосуй за любую другую партию».