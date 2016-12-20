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Сервис по заказу такси Uber ограничит применение программы Greyball, которая создает препятствия для госслужащих, пытающихся воспользоваться приложением Uber. Об этом говорится в заявлении руководителя службы безопасности Uber Джо Салливана.

Он отметил, что потребуется некоторое время, чтобы ограничения полностью вступили в силу. Как пишет The New York Times, официальный представитель Uber отказался пояснить, почему сервис не введет полный запрет на применение Greyball немедленно.

В Uber также подчеркнули, что технология Greyball законна и используется в других сферах работы компании, например, для тестирования новых функций сотрудниками, защиты от мошенничеств и защиты водителей от агрессивных пользователей. Как отмечает Financial Times, Uber намеревается по-прежнему применять Greyball в будущем в указанных областях.

О том, что Uber с помощью специальной программы собирает личные данные чиновников и полицейских, чтобы с их помощью затем препятствовать им пользоваться сервисом, в начале марта рассказала The New York Times со ссылкой на источники в компании. Издание отмечало, что в первую очередь Greyball задействуется сервисом там, где работа Uber ограничена: в Париже, Бостоне, Лас-Вегасе, а также в Австралии, Китае, Южной Корее и Италии.