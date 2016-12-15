09:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова предоставить РЖД тарифные послабления, а также согласна компенсировать железнодорожной монополии недополученную выручку на 56 млрд рублей. Об этом в номере от 9 марта пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказался проект правительственного постановления, подготовленного ФАС.

Как отмечает издание, документ отвечает «самым смелым тарифным ожиданиям ОАО РЖД». Он, в частности, подразумевает возможность возмещения до прогнозных значений недополученной валовой выручки, которая является базой для расчета тарифа РЖД на следующие годы.

При этом еще 6 марта глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что служба не собирается компенсировать РЖД выпадающие доходы. «С чего мы должны их компенсировать? Они неправильный акцент здесь поставили, на мой взгляд», – отмечал он. По данным «Коммерсанта», Артемьев указывал, что компенсация невозможна, пока входящая в РЖД Федеральная грузовая компания повышает цены на предоставление вагонов.

В ФАС пояснили газете, что проект постановления – еще не окончательный, и его еще будут обсуждать с Минтрансом. Как отметили в службе, в министерстве пока не определили свою позицию, однако отмечали, что недополученная выручка РЖД будет компенсирована, только если она «выпала» по объективным причинам и «вагонная составляющая» не завышалась.

С просьбой о компенсации недополученных доходов в ФАС в начале марта обратился президент РЖД Олег Белозеров. Он объяснял, что они образовались из-за того, что тариф для грузовых перевозок проиндексировали на 7,5%, а доходную ставку подняли на 2,7%.